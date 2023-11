Kakšni so gospodarski potenciali umetne inteligence? SiOL.net Umetna inteligenca omogoča doseganje pred kratkim še nepredstavljivih ravni digitalnega poslovanja, inovativnosti in konkurenčnosti. A hkrati prinaša tudi nove nevarnosti zaradi obsega podatkov in informacij, ki ji jih damo na razpolago. Ravno zato je pravilno upravljanje s podatki postala nuja, ki lahko odloča o konkurenčnem položaju tako posameznega podjetja kot gospodarstva kot celote, so se strinjali udeleženci 6. konference GoDigital v organizaciji GZS, Združenja za informatiko in telekomunikacije. Najboljši digitalni projekt leta je projekt Frodo AI podjetja Medius.