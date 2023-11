6. konferenca GoDigital v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT), je podjetjem in strokovni javnosti ponudila vpogled v dogajanje, napovedi in predvsem povratno mnenje o prvih uspešnih vpeljavah umetne inteligence v poslovne namene. Na konferenci je združenje ZIT tudi razglasilo najboljši digitalni projekt leta.