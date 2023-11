Ministrstvo za zdravje in Zveza organizacij pacientov Slovenije za ustanovitev sosveta za paciente RTV Slovenija Ministrstvo za zdravje in Zveza organizacij pacientov Slovenije sta podpisala dogovor o sodelovanju pri iskanju rešitev, ki bodo zagotavljale ustrezno dostopnost pacientov in uporabnikov zdravstvenih storitev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Tadej Pogačar

Zoran Janković