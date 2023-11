Ministrstvo za zdravje in Zveza organizacij pacientov Slovenije sta podpisala dogovor o sodelovanju pri iskanju rešitev, ki bodo zagotavljale ustrezno dostopnost pacientov in uporabnikov zdravstvenih storitev do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Strani sta se dogovorili tudi, da bo na ministrstvu ustanovljen sosvet za paciente.