Policija o brutalnem pretepu: Mladoletnik napadel brezdomca, njegov znanec vse posnel Lokalec.si Potem, ko se je na družbenih omrežjih širil posnetek grozljivega napada na brezdomca v Kopru, so koprski policisti pojasnili, kaj se je dogajalo. Na samem posnetku se vidi, da mlad moški stopi do moškega in ga začne pretepati. Moški nato pade na tla, napadalec pa napad nadaljuje tako, da ga brca. Brutalen napad se je po poročanju PU Koper zgodil v petek, 27. oktobra, nekaj čez 20. uro. Grozljivo ...

