Te dni se po spletu širi videoposnetek, ki prikazuje brutalni napad, ko mlad moški pristopi do brezdomca v Kopru in ga začne pretepati. Ko brezdomec ne more več stati in pade na tla, fant svoje nasilje nadaljuje z brcami. Kot so sporočili koprski policisti, naj bi bili o dogodku obveščeni že pred več tedni, 27. oktobra. Mladoleten napadalec bo kazensko ovaden Kot so sporočili koprski policisti, so ...