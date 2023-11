Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sklenila, da zaradi odsotnosti večjega števila aktivnih policistov in zaradi zavarovanja državne meje do konca leta vpokliče pomožne policiste, so sporočili po seji odbora. Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, policija potrebuje pomoč pomožnih policistov zaradi nemotenega opravljanja svojih nalog zaradi nadomestitve večje ...