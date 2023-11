Poslanci SDS so umaknili predlog priporočil vladi za ustavitev nezakonitih migracij, ki so ga vložili pred časom. Umaknili pa so tudi zahtevo za sklic izredne seje na to temo, ki je tako v četrtek ne bo. Kot so pojasnili, so se za umik odločili zaradi nekaterih spremenjenih okoliščin, v prihodnjih tednih pa bodo sklic seje z dodatnimi priporočili zahtevali ponovno.