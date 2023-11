V minulem tednu in preko vikenda so policisti ukrepali zoper več voznikov, ki so ob zastojih zaradi del na avtocesti na območju Ljubljane bodisi vozili po reševalnem pasu, ki so ga vozniki ustvarili za prost prehod intervencijskih vozil, ali pa vozili po odstavnem pasu in tako ogrožali varnost cestnega prometa. Zoper voznike policisti vodijo postopke o prekršku, za katere je predpisana globa v viš ...