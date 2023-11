Policija oglobila več voznikov, ki so vozili po odstavnem in reševalnem pasu RTV Slovenija Prejšnji teden so policisti na območju Ljubljane ukrepali zoper več voznikov, ki so ob zastojih vozili po odstavnem pasu ali pa po reševalnem pasu, ki so ga vozniki ustvarili za prehod intervencijskih vozil. Globa za tak prekršek je 200 oziroma 300 evrov.

