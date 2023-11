Uvedbo novega načina obračunavanja omrežnine zamaknili na julij 2024 24ur.com Svet Agencije za energijo je na pobudo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter dobaviteljev električne energije, sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje prestavi na 1.7.2024. Razlog so dodatne aktivnosti dobaviteljev, ki so povezane z regulacijo cen elektrike.

