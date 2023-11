Državna sekretarka: EZ-2 bi lahko bil sprejet do marca, podnebni zakon pa še pred poletjem 2024 Energetika.NET Slovenska vlada pričakuje, da bo prenovljeni energetski zakon (EZ-2), ki bo med drugim definiral nizkoogljične vire in med njimi jasno navedel jedrsko energijo, sprejela do božiča letos, parlamentarno proceduro pa bi lahko zaključil marca naslednje leto. Temu bo sledilo še sprejetje podnebnega zakona, ki bi ga lahko državni zbor potrdil pred poletjem naslednje leto, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) Tina Seršen na 14. Vrhu energetikov in pravnikov v Ljubljani.

Sorodno









Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Klemen Boštjančič

Mirko Tuš

Nataša Pirc Musar