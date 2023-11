Dovolj vladnega zavlačevanja v pogajanjih o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij imajo tudi Sindikati javnega sektorja, ki danes stavkajo. Zaposleni na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah danes ves dan, med 7. in 19. uro, strankam zagotavljajo le najnujnejše storitve skladno z zakonom. Sindikati tudi po sestanku s Klemnom Boštjanč ...