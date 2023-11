V Melju najstnik trčil v prometni znak in se huje poškodoval Maribor24.si Na Policijski upravi Maribor obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik, ki je s kolesom na območju Melja trčil v prometni znak. Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes 217 klicev, med temi 98 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 22 kazn ...

