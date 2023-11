Šesti blok Termoelektarne Šoštanj (Teš 6) so v ponedeljek zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka ustavili. Elektrarno bodo po sanaciji ponovno zagnali predvidoma konec tedna, so povedali v HSE. Oskrbo z elektriko in toploto bodo zagotavljali s plinskima enotama in blokom 5. Brez bojazni za pomanjkanje električne energije “Zaustavitev bloka je bila potrebna zaradi sanacije okvare na transp ...