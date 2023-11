Ponoven zagon zaradi okvare zaustavljenega TEŠ 6 načrtovan do konca tedna Energetika.NET V ponedeljek zvečer so zaradi potrebne sanacije okvare na transportu žlindre kotla morali zaustaviti blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Njegov ponoven zagon je predviden do konca tega tedna, so za Energetiko.NET sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

