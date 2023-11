Jennifer Aniston in David Schwimmer o Perryju: Vse nas je nasmejal 24ur.com Po Mattu LeBlancu in Courtney Cox sta na družbenem omrežju svoj molk po izgubi soigralca iz Prijateljev prekinila še Jennifer Aniston in David Schwimmer. Oba sta poudarila, da je Matthew Perry vedno nasmejal druge in je imel izjemen čut za komedijo.

