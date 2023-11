Lisa Kudrow Perryju v slovo: Hvala za deset najlepših let 24ur.com Lisa Kudrow je še zadnja članica igralske zasedbe Prijatelji, ki se je Matthewu Perryju javno poklonila na družbenem omrežju Instagram. V ganljivem zapisu se je pokojnemu soigralcu zahvalila, ker jo je znal tako nasmejati, da so jo bolele mišice, in za "najlepših deset let, ki jih lahko človek doživi".

Sorodno















Omenjeni Courtney Cox

Jennifer Aniston Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Tina Maze