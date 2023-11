Dallas pokazal zobe in se v prestolnici vrnil na zmagovalne tirnice 24ur.com Košarkarji Dallasa so se po porazu v New Orleansu ekspresno vrnili na zmagovalna pota. V Washingtonu so domače čarovnike zanesljivo ugnali s 130:117, potem ko so od prve četrtine vodili z dvomestno prednostjo. Najboljši strelec Mavericksov je bil Tim Hardaway Junior z 31 točkami. Luka Dončić jih je prispeval 26, zraven pa dodal še deset podaj in sedem skokov.

