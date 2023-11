Državni zbor “poračunal” z korupcijo topnews.si DZ je na izredni seji o korupciji s 70 glasovi za in štirimi proti sprejel priporočilo, po katerem naj vlada opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije in kaznovalno pravo. Na podlagi ugotovitev naj po potrebi pripravi učinkovitejše ukrepe za omejitev tveganj za korupcijo, priporoča DZ. Hkrati DZ s sprejetim priporočilom […]...

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Klemen Boštjančič

Luka Mesec

Bojan Kumer