Madžarska in Slovaška sta naslednji reprezentanci, ki sta si že zagotovili nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji. Madžari so potrebno točko, ki ji je še manjkala za izpolnitev cilja, osvojili na gostovanju v Bolgariji, kjer je bil izid 2:2, Slovaki pa so do vstopnice za prvenstvo prišli z zmago 4:2 proti Islandiji.



