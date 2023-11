Po 24 letih znova na Euru! Srbi so se pred očmi Čeferina mučili, na koncu pa tole! Ekipa Srbska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu potrdila vozovnico za Nemčijo. V Leskovcu so domači reprezentanti proti Bolgariji remizirali z 2:2 in si zagotovili drugo mesto v kvalifikacijski skupini G.



