Kitara za več kot milijon dolarjev Primorske novice Kitaro, na katero je britanski rocker Eric Clapton nekoč igral v skupini Cream, so prodali za skoraj 1,3 milijona dolarjev. Tako je Claptonova psihedelična kitara včeraj dosegla najvišjo ceno na dražbi hiše Julien's Auctions z naslovom Worn And Torn, ki je ponujala instrumente in druge predmete rock'n'rolla, piše nemška tiskovna agencija dpa.

