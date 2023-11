Kitaro Erica Claptona na dražbi prodali za več kot milijon dolarjev SiOL.net Kitaro, na katero je britanski rocker Eric Clapton nekoč igral v skupini Cream, so prodali za skoraj 1,3 milijona dolarjev. Tako je Claptonova psihedelična kitara dosegla najvišjo ceno na četrtkovi dražbi hiše Julien's Auctions z naslovom Worn And Torn, ki je ponujala instrumente in druge predmete rock'n'rolla, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Sorodno



Omenjeni Elton John

Kurt Cobain Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek

Klemen Boštjančič