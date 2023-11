Znane podrobnosti streljanja v Mariboru: Domnevno mladoletnik, streljal na paciente Oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu Lokalec.si V četrtek, 16. 11. 2023, nekaj minut po 17. uri je neznana oseba, domnevno z zračno puško, streljala na paciente Oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka. “Kasneje je oseba streljala tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo Oddelka za psihiatrijo. Varnostnik ni utrpel poškodb, 4 pacienti so pridobili lažje telesne poškodbe, 1 od ...

