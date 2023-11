Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter glavni inšpektor za šolstvo Simon Slokan sta v izjavi za javnost obžalovala dogodek v Mariboru, v katerem so dijaki Dijaškega doma Lizike Jančar z zračno puško lažje poškodovali štiri paciente mariborske psihiatrije. Po besedah Felde so vse pojavne oblike nasilja v šolskem prostoru nesprejemljive.

Da je do incidenta prišlo iz njihovih prostorov, ...