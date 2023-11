Ostre kritike dopolnjenega predloga proračuna: “Takšni dokumenti so brezpredmetni, ravnanje vlade pa nedopustno” Nova24TV Vlada bi morala po mnenju predsednika Fiskalnega sveta RS Davorina Kračuna predstaviti javnofinančne učinke teh ukrepov, pa jih ni, zato so “proračunski dokumenti brezpredmetni”. “Takšno ravnanje vlade je nedopustno in neprimerno z vidika kredibilnega proračunskega načrtovanja,” je dejal. Odbor DZ za finance je danes na nujni seji obravnaval dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025, ki ...

Sorodno