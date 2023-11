V Zdusu zadovoljni z napovedano uskladitvijo pokojnin RTV Slovenija V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) so zadovoljni, da upokojence v začetku prihodnjega leta čaka redna uskladitev pokojnin v višini do devet odstotkov. "Kaže, da nas čaka ena lepših pomladi," so v Zdusu zapisali v sporočilu za javnost.

