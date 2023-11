Zaradi porasta okužb s Covid-19 so na Oddelku za pljučne bolezni preklicali obiske do nadaljnjega. Izjeme so možne le v izjemnih primerih, v dogovoru s sobnim zdravnikom (obisk za kratek čas), so sporočili z UKC Maribor. Obiski v UKC Maribor so dovoljeni vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 16. in 17. uro, ter med vikendom in ob praznikih med 14. in 15. uro. Iz UKC-ja svetujejo, da imajo ...