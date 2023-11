Zaradi koronavirusa obiski na delu UKC Maribor preklicani Lokalec.si Zaradi porasta okužb s Covid-19 so na Oddelku za pljučne bolezni preklicali obiske do nadaljnjega. Izjeme so možne le v izjemnih primerih, v dogovoru s sobnim zdravnikom (obisk za kratek čas), so še sporočili iz UKC Maribor.

