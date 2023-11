Glas ljudstva na shodu za zdravstvo o kritičnih razmerah v javnem zdravstvu SiOL.net Iniciativa Glas ljudstva je danes pred stavbo ministrstva za zdravje organizirala Shod za javno zdravstvo, na katerega so povabili ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in zanjo pripravili vprašanja, a se ta shoda ni udeležila. Vlado so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, saj popravnega izpita za javno zdravstvo po njihovem mnenju ne bo.

