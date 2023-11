(VIDEO) “Vlado paznik” – lutka velikega kolesarskega protestnika ponovno na Trgu republike, pred parlamentom – Jenullovi zagrozili, da bodo znova “zajahali” protestniška kolesa topnews.si Iniciativa Glas ljudstva je danes pred stavbo ministrstva za zdravje organizirala Shod za javno zdravstvo, na katerega so povabili ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in zanjo pripravili vprašanja, a se ta shoda ni udeležila. Vlado so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, saj popravnega izpita za javno zdravstvo po njihovem mnenju ne bo. Na shodu so […]...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Jan Oblak

Janez Janša

Štefan Hadalin