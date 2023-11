"Tekme, ki jih mora Slovenija doživeti, da se zna primerjati in spoštovati narejeno" RTV Slovenija Načeti Erik Janža, Timi Max Elšnik in Petar Stojanović, grožnja kartonov za Stojanovića in Andraža Šporarja, misel na Kazahstan. Vse to je narekovalo izbor začetne postave in menjav na tekmi proti Danski, ki se ni odvila po okusu slovenskih navijačev.

