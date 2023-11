V Sloveniji letos že trinajstič zapovrstjo tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane, ko poteka Tradicionalni slovenski zajtrk, tokrat pod geslom »Kruh za zajtrk – super dan!«. Projektu se pridružujejo tudi osnovne šole in vrtci v mestni občini Krško, včerajšnji zajtrk pa je župan Janez Kerin preživel z učenkami in učenci od 1. do 5. razreda ter zaposlenimi Osnovne šole Raka. preber ...