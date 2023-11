Na dan slovenske hrane že 13. tradicionalni slovenski zajtrk Vlada RS Otroci v osnovnih šolah in vrtcih so danes dan začeli s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Projekt, ki poteka na dan slovenske hrane, v ospredje postavlja pomen lokalno pridelane hrane za družbo kot celoto. Zajtrka z otroki sta se udeležila tudi minister za obrambo Marjan Šarec v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter državni sekretar na MKGP dr. Blaž Germšek.

