To pa je presenečenje: Kamničani so brez Mujanovića doživeli hladen tuš Ekipa Odbojkarji Calcita Volleyja v osmih krogih državnega prvenstva niso oddali niti niza, v devetem, na gostovanju pri Hiša na kolesih Triglavu v Kranju, pa niso izgubili samo niza, ampak tekmo, izid je bil 3:2. Kranjčani so povedli z 2:0, Kamničani so sicer izenačili, a izgubili odločilen peti niz.



