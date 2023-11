Prvaki zanesljivi na Dolenjskem, Fužinar z zmago na četrto mesto SiOL.net Deveti krog državnega odbojkarskega prvenstva se je začel danes in končal v nedeljo. Za uvod so Novomeščani pričakali favorizirani ACH Volley, ki bo prihodnji teden začel nastope v ligi prvakov. Oranžni zmaji so slavili s 3:0 v nizih. Danes so člani Fužinarja gostili Pomgrad, ga premagali s 3:0 (22, 18, 19) in ga prehiteli na četrtem mestu. V soboto bodo vodilni Kamničani, ki v državnem prvenstvu še niso izgubili niza, gostovali pri Triglavanih. Za konec kroga se bodo Mariborčani na domačem terenu pomerili z Alpacem Kanal, ki kot edini še nima točke in zmage.

