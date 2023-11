V več evropskih mestih shodi v podporo Palestincem Dnevnik V več evropskih mestih so danes potekali shodi v podporo Palestincem. V Parizu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so kljub obilnim padavinam pozivali h končanju nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu. V Veliki Britaniji so organizirali več manjših...

Sorodno