Biden: Gaza in Zahodni breg bi se morala ponovno združiti pod palestinsko upravo N1 Ameriški predsednik Joe Biden meni, da bi se morala Gaza in Zahodni breg sčasoma "ponovno združiti" pod palestinsko upravo. V sobotnem mnenjskem prispevku za časnik Washington Post je Biden znova podprl rešitev dveh držav med Izraelom in Palestinci, obsodil pa je tudi nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu.

