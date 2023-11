Ksenija Horvat: Ko mi rečejo direktorica televizije, se zavem, da sem v strašno nezavidljivem položaju #video SiOL.net "Naši programski načrti visijo v zraku. Ambiciozno smo se jih lotili, ne glede na to, da vemo, da financ nimamo urejenih. Rekla bi, da je moj pristop realistično ambiciozen. Nismo vrgli puške v koruzo, trudimo se, da bi iz tega malega, kar imamo, nekaj ustvarili. In upamo, da je to le prehodno obdobje, po katerem bo posijalo sonce. Če pa vladne pomoči ne bo, nam grozi zelo resno zmanjšanje program...

