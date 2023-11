Predsednik vlade Golob uspešno prestal operacijo – Od sredine prihodnjega tedna pa naj bi že normalno opravljal svoje obveznosti, sporočajo iz njegovega kabineta topnews.si Predsednik vlade Robert Golob je uspešno prestal operacijo kile in se dobro počuti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ga bodo predvidoma odpustili v soboto, od sredine prihodnjega tedna pa naj bi že normalno opravljal svoje obveznosti, so še dodali. V času bolniške odsotnosti ga sicer nadomešča podpredsednik vlade […]...

