Ljubljanski policisti iščejo štiri mladoletne roparje SiOL.net Ljubljanski policisti iščejo roparje, ki so v petek okoli 17. ure v središču mesta moškemu zagrozili s pretepom, mu na silo odvzeli nekaj gotovine in pobegnili. Gre za tri mlajše fante, stare okoli 15 let, in dekle, staro okoli 13 let, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

