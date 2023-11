Štirje mladoletniki oropali moškega, najmlajša šteje okoli 13 let Lokalec.si V petek, okoli 17. ure so bili obveščeni, da je na območju centra Ljubljane do ropa. Ugotovljeno je bilo, da so do oškodovanca pristopili trije mlajši fantje in dekle, ter mu zagrozili s pretepom. Storilci so nato oškodovancu na silo odvzeli nekaj gotovine in s kraja pobegnili. Opis 1: moški star okoli 15 let, visok okoli 180 cm, oblečen v bundo črne barve, na glavi je imel kapuco bele barve

