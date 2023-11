Slovenci danes na pragu trenutka, na katerega čakajo že 14 let – igrajo za preboj na EP 2024 Lokalec.si Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala zadnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2024. Izbranci Matjaža Keka so po dolgem času v položaju, ko se spet lahko prebijejo na veliko tekmovanje. Pomembno je dejstvo, da so odvisni sami od sebe. Proti Kazahstanu morajo za pot v Nemčijo osvojiti vsaj točko. Slovenija ima po devetih tekmah 19 točk, Kazahstan, ki ga je ...

