Jemenski uporniki v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo, za tarčo vzeli izraelska plovila RTV Slovenija Hutijski uporniki iz Jemna so v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo in jo odpeljali v Jemen. Trdijo, da gre za izraelsko ladjo, kar pa so v Tel Avivu zanikali. Hutiji so sicer napovedali, da so odslej vse ladje, povezane z Izraelom, njihova tarča.

