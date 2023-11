Jemenski uporniki zasegli izraelsko ladjo: 'To je le začetek' 24ur.com Jemenski uporniki Hutiji so zasegli izraelsko tovorno ladjo na pomorski poti v Rdečem morju in 25 članov posadke vzeli za talce. Ob tem so obljubili, da bodo še naprej napadali ladje v mednarodnih vodah, zlasti tiste, ki so izraelske.

