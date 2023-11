Otroci v Sloveniji imajo občutek, da njihov glas ni slišan 24ur.com Svetovni dan otrok v Sloveniji poteka pod sloganom "Svet smrdi, če ne upošteva mladih!" in v ospredje postavlja participacijo otrok in mladih. Pri nas je odslej na voljo nujno potrebna UNICEF platforma U-Report, ki omogoča, da je glas otrok in mladih slišan, so sporočili iz organizacije.

