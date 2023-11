Svetovni dan otrok - vsakemu otroku vse pravice Vlada RS Otrokove pravice so človekove pravice – in te so resno kršene milijonom otrok po svetu: v Gazi, Ukrajini, Sudanu, na Haitiju in drugod. Ob svetovnem dnevu otrok se pridružujemo pozivu Unicefa za mir za vsakega otroka. Vsak otrok ima pravico živeti v miru ter v čistem in varnem okolju. Prav tako ima pravico biti slišan in vključen v odločitve, ki vplivajo nanj.

