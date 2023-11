Predplačila za obnovo stanovanj Vlada RS Finančna uprava bo izplačala predplačila za obnovo stanovanj v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23; v nadaljevanju: ZIUOPZP-A). Podatke za izvedbo preplačil bo prejela od Ministrstva za naravne vire in prostor.

