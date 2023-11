V veljavi novela interventnega zakona po poplavah SiOL.net Z današnjim dnem je začela veljati novela interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Med bistvenimi rešitvami so predplačila za sanacijo stanovanj, ureditev odstranitve ogroženih objektov ter ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka.

Sorodno

Omenjeni Dohodnina Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša